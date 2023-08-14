بـ"الدرجات".. الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. فى هذا السياق ينشرها "الدستور" كاملة.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية (علوم- رياضة) على النحو التالي:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفرالشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفرالشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفرالشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفرالشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

هندسة دمياط 361.5

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفرالشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية على النحو التالي:

ألسن كفرالشيخ 368

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361

سياسة واقتصاد السويس 358

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

إعلام القاهرة 355

ألسن عين شمس 355

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

ألسن الفيوم 353.5

إعلام عين شمس 351.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

ألسن المنيا 349

إعلام المنوفية 349

ألسن أسوان 348

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345

إعلام بني سويف 345

إعلام جنوب الوادي 343

آثار دمياط 341

آثار القاهرة 340

آثار عين شمس 340

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5

تربية بورسعيد 338.5

الإعاقة والتأهيل بني سويف 337

آثار الفيوم 337

آثار و لغات مطروح 336.5

آثار أسوان 335

آثار الأقصر 333.5

آثار سوهاج 331.5

تربية عين شمس 331

آثار جنوب الوادي 331

تربية الإسكندرية 330

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

آداب العريش 327

تربية بنها 325.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

تربية طنطا 325.5

آداب القاهرة 325

تربية دمنهور 323.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية حلوان 319.5

تربية دمياط 318.5

تربية مطروح 318.5

تربية السويس 318.5

آداب عين شمس 317.5

تربية مدينة السادات 317

تربية بنات عين شمس 316

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تربية الفيوم 315.5

تجارة دمياط 315

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315

تربية أسوان 314

تجارة القاهرة 314

تجارة وإدارة أعمال حلوان 314

تجارة العريش 313.5

تربية المنيا 313

حقوق دمياط 312

آداب الإسكندرية 312

آداب حلوان 312

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تربية بني سويف 310.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تربية العريش 309.5

تربية أسيوط 309.5

تجارة عين شمس 309

تربية الوادي الجديد 308.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 308

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

آداب بنها 307

تربية جنوب الوادي 307

حقوق سوهاج 306.5

تربية سوهاج 306.5

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5

تجارة جنوب الوادي 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

دار العلوم القاهرة 304

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5

حقوق بورسعيد 303.5

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

آداب بنات عين شمس 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301

فنون جميلة (فنون) المنيا 301

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

تجارة بنها 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

آداب انتساب موجه عين شمس 300

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ 299.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

آداب انتساب موجه العريش 299

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299

آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 298

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

آداب دمياط 297

آداب الفيوم 297

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

آداب المنصورة 296.5

تجارة كفرالشيخ 296

تربية (طفولة) كفرالشيخ 296

تجارة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

آداب طنطا 295.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5

تجارة طنطا 294

تجارة دمنهور 294

تربية نوعية القاهرة 293.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

آداب الزقازيق 293.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

آداب بور سعيد 293.5

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293

آداب أسوان 292.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

آداب انتساب موجه بنها 292.5

تجارة السويس 292

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292

تربية (طفولة) السويس 292

آداب كفرالشيخ 291.5

تجارة بني سويف 291.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5

حقوق القاهرة 291

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

آداب دمنهور 290.5

حقوق المنيا 290

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة أسيوط 289.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

