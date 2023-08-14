"باحث": الصوب الزراعية تحمى النباتات من التقلبات المناخية

قال الدكتور محمد غريب، باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوب منشآت خاصة تحمي النباتات من التقلبات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج.



وأضاف غريب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الصوب الزراعية فيها 3 مستويات من التكنولوجيا ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا وبها مساحات مختلفة من الأنماط.

كلما كبرت مساحة الصوبة عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصًا

وتابع: "كلما كبرت مساحة الصوبة كانت عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصًا، حيث تكون موصلة بحساسات حرارة ورطوبة وغيرها من أجل التحكم في هذه المساحة الكبيرة بأقل مجهود".



وأردف: "نزرع محاصيل مثل الخيار والطماطم والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والفراولة في الصوب، لأنها محاصيل تصديرية".

وأوضح باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن محاصيل الصوب تتميز عن محاصيل الأرض المكشوفة في أنها غير محدودة النمو، لأن نبات الصوبة لديه القدرة على التسلق ولا حدود له، فقد يصل طول النبات إلى 12 مترًا.