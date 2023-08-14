الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"باحث": الصوب الزراعية تحمى النباتات من التقلبات المناخية

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

قال الدكتور محمد غريب، باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوب منشآت خاصة تحمي النباتات من التقلبات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج.

وأضاف غريب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن الصوب الزراعية فيها 3 مستويات من التكنولوجيا ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا وبها مساحات مختلفة من الأنماط.

كلما كبرت مساحة الصوبة عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصًا

وتابع: "كلما كبرت مساحة الصوبة كانت عوامل التحكم المناخي بداخلها أكثر حرصًا، حيث تكون موصلة بحساسات حرارة ورطوبة وغيرها من أجل التحكم في هذه المساحة الكبيرة بأقل مجهود".

وأردف: "نزرع محاصيل مثل الخيار والطماطم والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والفراولة في الصوب، لأنها محاصيل تصديرية".

وأوضح باحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن محاصيل الصوب تتميز عن محاصيل الأرض المكشوفة في أنها غير محدودة النمو، لأن نبات الصوبة لديه القدرة على التسلق ولا حدود له، فقد يصل طول النبات إلى 12 مترًا.

الصوب الزراعية تحمي النباتات التقلبات المناخية غير محدودة النمو النمو غير محدودة باحث

مواد متعلقة

مراسل "dmc" يرصد فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين (فيديو)

باحث: الفاقد فى محصول الصوب الزراعية قليل جدًا مقارنة بالأرض المكشوفة (فيديو)

تفاصيل فوز فريق "هندسة المنيا" بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروع بحثي (فيديو)

خالد الشافعى: الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة النقود (فيديو)

شويكار.. سيدتى الجميلة

أجواء ممتعة وتنافس قوى.. سباقات الترايثلون فى العلمين الجديدة (فيديو)

أبعد نجم عن كوكب الأرض.. كيف يبدو بحسب صور تلسكوب "جيمس ويب"؟ (فيديو)

تفاصيل اختبارات الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" بالمنيا (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟