الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض رأس البر للكتاب يواصل استقبال الجمهور حتى 16 أغسطس

معرض رأس البر للكتاب
معرض رأس البر للكتاب

يواصل معرض رأس البر الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور، مساء يوم 16 من أغسطس الجاري، وتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لرواده من الأطفال.

المعرض منعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وافتتحته الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة، مساء يوم 7 أغسطس، بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من قيادات الثقافة ومحافظة دمياط.

ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من 30 ناشرا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

وتشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبدالرحمن علي عبدالرحمن، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبوالحسن الجمال، و«مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبدالرحمن، و«الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبدالحليم عطية. 

وشهدت الأيام الماضية من المعرض توافد أعداد كبيرة من المصيفين وأهالي دمياط على المعرض، وقدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض، من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة أشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.

ويأتي معرض رأس البر للكتاب في إطار خطة وزارة الثقافة، وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، بتحقيق فعلي للعدالة الثقافية في أقاليم مصر، وحرصها الشديد على إقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية خلال فصل الصيف بشكل خاص، وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام.

معرض رأس البر الرابع للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الفعاليات والأنشطة المختلفة منال عوض محافظ دمياط

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