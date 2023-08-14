الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القناة الأولى: الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قال محمد الخطيب، مراسل القناة الأولى، إن الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد مرة ثانية هذا الأسبوع في مدينة العلمين الجديدة.

ولفت الخطيب، خلال لقائه عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه من المقرر عقد منافسات لعبة الجودو والكرة الطائرة، وهناك العديد من الحفلات الغنائية آخر هذا الأسبوع للفنانين حكيم وأنغام، ومحمد محسن ومحمد قنديل.

وأضاف مراسل القناة الأولى، أن الحدث الأبرز الذي شهده المهرجان، أمس، كان المؤتمر الصحفي حول إعلان تفاصيل احتفالية «60 عام دراما»، والذي حضره الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم، فضلًا عن عدد من النجوم وبعض أعضاء النقابة.

مهرجان الدراما سيحدث نقلة كبيرة لمهرجان العلمين

وتابع: من المقرر انطلاق مهرجان «60 عام دراما» يوم 24 أغسطس الجاري على أحد شواطئ مدينة العلمين، خاصة أن مهرجان الدراما سيحدث نقلة كبيرة لمهرجان العلمين، حيث يحضره عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

العلمين مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة مراسل القناة الأولى الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد

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