طهران: العاهل السعودى وجه دعوة للرئيس الإيرانى لزيارة الرياض.. ونخطط لتنفيذها

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، لكن لم يتم تحديد موعد هذه الزيارة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیراني، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب في إطار الإرادة السياسية للبلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم خطوة بخطوة.

وبشأن الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة، قال إن الإفراج عن الموارد المالية الإيرانية التي تم تجميدها بسبب الحظر الأمريكي أحادي الجانب على المؤسسات المالية والمصرفية لدول أخرى، ورفع القيود عن هذه الموارد المالية في السنوات الماضية، خاصة في العامين الماضيين، کان على جدول الأعمال الجاد للحكومة الإيرانية والنظام الدبلوماسي.

وأكد المسئول الإيراني متابعتهم لحقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم الذين تمت محاكمتهم واعتقالهم من قبل الولايات المتحدة.

وكشف كنعاني عن عملية المفاوضات بين البلدين استغرقت قرابة عامين، وستتم عملية الإفراج عن السجناء والأموال الإیرانیة في إطار الاتفاقية التي تم التوصل إليها، وحصلت على الضمان اللازم لتنفيذ هذا التفاهم من الولايات المتحدة.