الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يُجهز الفحص الطبى تمهيدًا للإعلان عن ضم نيمار

نيمار
نيمار

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم نيمار بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، في ظل رغبته في العودة مجددًا إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية، أن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استدعى نيمار وماركو فيراتي، وأبلغهما بأن النادي لا يعتمد عليهما هذا الموسم.

الهلال يجهز موعد الفحص الطبى تمهيدًا للإعلان عن صفقة نيمار

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي يجهز موعدًا لخضوع نيمار للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن مسئولي نادي الهلال السعودي نجحوا في إقناع نيمار ووالده بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعقد لمدة عامين.

وأكد الصحفي الإيطالي رومانو، أن إدارة الهلال جهزت أيضًا العقود الرسمية، ويتبقى فقط توقيع نيمار، ولكن بعد الحصول على الضوء الأخضر من معسكر اللاعب للإعلان عن الصفقة.

في حين، أفادت بعض الصحف الفرنسية، بأن والد نيمار متواجد الآن في السعودية، في انتظار وصول نيمار، في محاولة لإجراء الكشف الطبي، غدًا الثلاثاء، لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن الهلال يريد الحصول على خدمات نيمار مقابل 160 مليون يورو، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق السعودي في الموسم الجديد 2023-2024، رغم رغبة اللاعب في العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني.

يذكر أن فريق الهلال السعودي قد أبرم أربع صفقات في الصيف الحالي، وهي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم، روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

موعد مباراة الهلال فى افتتاحية الدورى السعودى

ويستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أبها، على استاد "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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