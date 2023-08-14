الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة صعودها لليوم الثاني على التوالي، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من استمرار القوى الشرائية من قبل المؤسسات المصرية وبعض من المتعاملين الأفراد الأجانب والعرب على أسهم منتقاة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 17928 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49%، ليصل إلى مستوى 21811 نقطة.

وزاد مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 7509 نقاط، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 3605 نقاط، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 5339 نقطة.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 3.7 مليون سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة مستشفى كليوباترا 2.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- إيكون، ومستشفى كليوباترا، عدد 15 ألف سهم، 50 ألف سهم، 427.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 19166 سهمًا.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الإثنين استمرار القوى الشرائية من قبل المؤسسات المصرية بعضا من المتعاملين الافراد و الاجانب صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30

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