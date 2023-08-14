"ستنجح وتؤكد على الحضور المصري بقوة".. أستاذ علوم سياسية يتحدث لـ"الدستور" عن قمة العلمين الثلاثية

تحدث الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية عن القمة الثلاثية التى ستحدث اليوم الإثنين فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تستضيف المدينة قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتستهدف بالأساس بحث وتنسيق المواقف المشتركة تجاه آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى العلمين، الأحد، للمشاركة في أعمال القمة، يرافقه عدد من المسؤولين على رأسهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج.

وقال “فهمي” إن القمة تأتى اليوم لتوحيد إستراتيجية الموقف الفلسطينى وما يمكن أن يثار بالنسبة للقدس، وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع الدستور أن هذه القمة تؤكد على إشراف الأردن على المقدسات الإسلامية ويوجد حرص مباشر على هذا الأمر.

وأشار أن هذه القمة تؤكد أيضًا على وجود ارتباط سياسي لتقريب وجهات النظر والتحرك المصري على أعلى مستوى ويؤكد حضور مصر المباشر فى القضية الفلسطينية.

واستكمل أن هذه القمة هى إستراتيجية تحرك على أعلى مستوى تقودها مصر وتؤكد ارتباطنا بالمواقف الفلسطينية ودعمها.

وأختتم تصريحاته قائلا :« القمة ستنجح وتؤكد الحضور المصري ودعم الاشقاء».

جدير بالذكر أن قبل أيام، عقد في مدينة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وبعدها عقدت قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وعباس، ناقشت سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام؛ حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.