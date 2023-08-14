الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق مخزن مواد غذائية بالخانكة ومحافظ القليوبية يأمر بإزالته

حريق
حريق

أخمد رجال الحماية المدنية، حريقا نشب بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

كانت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين 14 أغسطس، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع 6 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ووجه المحافظ، بإزالة المخزن بالكامل، مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالى 1200 متر 2 مخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

رجال الحماية مخازن المواد الغذائية مدينة الخانكة غرفة الازمات حريق

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