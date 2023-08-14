الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 30 ألف طن فوسفات وتداول 57 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 458 شاحنة و144 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنة، و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS، وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة  SUVERI-REIS  وعلى متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان.

بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع، و155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات فنادق هيئة موانئ البحر الأحمر

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