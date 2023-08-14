"الأرصاد" تكشف خريطة سقوط الأمطار ونشاط الرياح فى المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار ونشاط الرياح في مصر.

- نشاط الرياح

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن هناك نشاطا نسبيا للرياح في معظم محافظات الجمهورية سرعته ما بين 30 لـ35 كيلومترا/ الساعة، مما يساعد في تقليل نسب الرطوبة وبالتالي يعمل على تلطيف الأجواء بشكل ملحوظ.

- شبورة مائية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد استمرار تكون شبورة مائية خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس حتى الساعة الـ7 و8 صباحًا.

- سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا في مناطق جنوب سيناء بـ"دهب وطابا وسانت كاترين"، على فترات متقطعة من اليوم، ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية.

- حالة البحرين الأحمر والمتوسط

واختتمت بأن هناك اعتدالا في سرعات الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية وتأهيلها لكافة أعمال الصيد والتنزه، مع الحذر في التعمق داخل البحار، خاصة أن العمق في البحرين يشهد في الطبيعي ارتفاع الأمواج عن سطح الأرض.