الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

طلق ناري
طلق ناري

تعرض شخص للإصابة بطلق نارى فى ظروف غامضة، اليوم الإثنين، بقرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع أصابة شخص بطلق نارى بقرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة شمال المحافظة، وذلك فى ظروف غامضة، ولم يتبين السبب حتى الآن، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصاب بطلق ناري يدعى عمر صلاح الدين عبدالعظيم، يبلغ من العمر ٤٠ سنة، وإصابته بمنطقة القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث تحرياتهم للوصول إلى الأسباب والملابسات وراء إصابة شخص بطلق ناري في قرية توشكى واتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وسيتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتباشر تحقيقاتها بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

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