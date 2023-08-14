إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات فى المعادى إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة السيارات بمنطقة المعادى، فيما طالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، بسرعة التحريات عن المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب وقائع سرقة، أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.