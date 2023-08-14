الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النيجر تعلن مقتل 6 جنود و10 إرهابيين في منطقة الحدود الثلاثة

النيجر
النيجر

أعلنت القيادة العليا للحرس الوطني النيجري عن مقتل 6 جنود و10 إرهابيين خلال معارك اندلعت في منطقة "الحدود الثلاثة". 

وذكر البيان أن الجنود الذين كانوا على متن 5 سيارات بدأوا مطاردة ضد مشتبه بهم، عندما تعرضوا لكمين على بعد حوالى 20 كيلومترا من مدينة سانام، من طرف مجموعة من "الإرهابيين" كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية.

وأشار البيان إلى أن "10 إرهابيين" قتلوا خلال عملية تمشيط نفذتها تعزيزات جوية وبرية، لافتا إلى أن 4 دراجات نارية للمهاجمين دُمرت.

وتقع سانام في تيلابيري في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تشكل مسرحا لعدد من الهجمات "الجهادية".

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبدالرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

الحدود الثلاثة إرهابيين النيجر بوركينا فاسو الجهادية محمد بازوم

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