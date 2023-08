بينها حفل ختام وتوزيع جوائز القومى للمسرح.. أجندة الدستور الثقافية

يستقبل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، حفل ختام وتوزيع الجوائز الفائزة بالدورة السادسة عشرة، للمهرجان القومي للمسرح المصري، دورة عادل إمام.

ندوة مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" ببيت السناري

وفي السابعة مساء، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" للشاعر الفكاهي ياسر قطامش.

يحاضر في الندوة الدكتورة شيماء عمارة، والإعلامي فتحي الملا، والدكتور حازم مبروك، بحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين.

تركز الندوة على مناقشة ديوان "غراميات بطاطا وترمس" وهو من الشعر الفكاهي، من خلال تحليل النصوص الشعرية التي تشكل الديوان، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي يحمله، بالإضافة إلى السياق العام للديوان والأفكار الرئيسية، بما يضمه من تجارب إنسانية ومحاكاة للماضي.

ــ الكاتبة رشا زيدان بمكتبة مصر الجديدة

في سياق متصل، تحل الكاتبة الروائية رشا زيدان، في ضيافة أمسية مفتوحة، تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة والنصف مساء اليوم أيضا، وتناقشها وتدير الحوار الناشرة ليال رستم.

ورشا زيدان كاتبة روائية، سبق وصدر لها أعمال: "روح"، "لك وحدك"، "هو أنت"، والتي تمثل ثلاثية روائية تدور في عالم التصوف والعشق الإلهي.

ــ حفل فريق أندروميدا بمكتبة الإسكندرية

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل مسرح قاعة المؤتمرات الكبري٬ التابعة للمكتبة، في الثامنة والنصف مساء٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ يحييه فريق "أندروميدا" والذي يعد أقدم فريق للروك فى مصر والشرق الأوسط٬ والاسم نسبة إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض.

تأسس الفريق فى الإسكندرية عام 1987 بواسطة عمرو حسن "كيبوردر" وإيهاب القلعى "جيتار"٬ ويشتهر بتقديم أغانى الكلاسيك والبروجريسف روك والبلوز وخاصة ألبومات وأغانى فريق Pink Floyd، وحاز على جائزة أفضل فريق روك عام 1994 في مهرجان Rock In بأغنيتين من تأليفه وإنتاجه The Page & Out Of Wisdom.

التكوين الحالي للفريق: عمرو حسن: بيانو- كي بوردز وغناء٬ ألاء سالم: جيتار وغناء٬ أحمد أنور: باص جيتار٬ وشريف الشرقاوي: درامز وغناء.

ــ المنشد أحمد العمري بأوبرا دمنهور

وفي نفس التوقيت- الثامنة والنصف مساء- تحتضن خشبة مسرح أوبرا دمنهور، ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، والذي يحييه المنشد أحمد العمري، الحاصل علي المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بجامع الأزهر، والمركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لجامعات مصر.

كما قام أحمد العمري بإحياء حفل إفتتاح مسجد مصر المركز الثقافي الإسلامي واحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب إحيائه العديد من الحفلات على مسارح مصر المختلفة.