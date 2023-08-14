سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى مصر دون مصنعية

مع بدء أول التعاملات الصباحية يحرص عشاق ومحبي شراء الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم عند مستويات أمس، والتي كانت قد شهدت ارتفاعا متزايدا بمبلغ تخطى 100 جنيه لكي يسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا بمصر 2380 جنيها، طبق آخر بيانات معلنة من خلال الجهات المعنية بمتابعة أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية

وتستعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم الإثنين مع بدء أول التعاملات الصباحية يحرص عشاق ومحبو شراء الذهب على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في تعاملات الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس عيار 21، وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر بمبلغ 2380 جنيها، بينما سجلت الأونصة عالميا هبوطا طفيفا بمبلغ 5 دولارات، حيث سجلت الأونصة 1914 دولارا.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 كالتالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أغسطس

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2720 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2040 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس في مصر 19040 جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

سجل اليوم الإثنين 14 أغسطس سعر الأونصة عالميا 1914 دولارا.

وشهدت الأيام الماضية وجود تحركات ما بين هبوط وصعود بالمعدن الأصفر، نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب بمصر هو قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وأيضا المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة.