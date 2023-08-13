3 أضعاف احتياطى "السكرى".. «الدستور» تنشر خريطة التنجيم والتمعدنات بأغنى مناطق للذهب بمصر (صور)

ينشر «الدستور» صور وخريطة التنجيم والتمعدنات في أغنى مناطق الذهب (الصحراء الشرقية بمصر)، وطرحتها مصر مؤخراً فى مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة فى إبريل الماضي.

صور وخريطة التنجيم والتمعدنات

وتشير هذه المناطق حسب الخريطة التى حصل «الدستور» على نسخة منها، بوجود تمعدنات هائلة ونسب تركيز عالية فى عملية استخلاص الذهب، حيث يصل حجم احتياطي كل منطقة حسب الدراسات الجيولوجية التي أجريت على هذه المناطق من خلال البعثات الجيولوجية التابعة لهيئة الثروة المعدنية، ثلاثة أضعاف احتياطي منجم السكري في مصر والذي يعد عاشر أكبر منجم ذهب على مستوى العالم، مما يؤكد أن منطقة الصحراء الشرقية لم تبح بأسرارها التعدينية حتى الآن.

مد أجل المزايدة العالمية

وأعلنت شركة شلاتين التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية خلال الأيام القليلة الماضية، عن مد أجل المزايدة العالمية لأغنى 5 مناطق فى العالم بالصحراء الشرقية ومرسى علم، إلى 9 نوفمبر 2023، نظراً للإقبال العالمي على المزايدة، وبناءً على طلب الشركات العالمية بتأجيل موعد إغلاق المزايدة لإعطائهم فرصة الدراسة وإتاحة الوقت للتقديم لهذه المزايدة.

لجذب كبرى الشركات العالمية

وقامت شركة "شلاتين" بنشر تفاصيل المزايدة رقم (1) لعام 2023 على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، التى تهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية المختصة في مجال البحث والاستخراج للمشاركة فيها.

استكشاف واستغلال موارد خام الذهب

كما دعت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركات التعدين العالمية إلى الانضمام إلى هذه المزايدة التى تستهدف استكشاف واستغلال موارد خام الذهب والمعادن المصاحبة لها في مناطق مختلفة بمصر، وتشمل مناطق في الصحراء الشرقية ومنطقة مرسى علم وادفو والبحر الأحمر.

وتشمل المزايدة خمس مناطق محددة، وهى على النحو التالى:

1- منطقة "فاطيرى":

تمتد على مساحة 368 كيلومترا مربعا، وتقع بين مدينتي سفاجا وقنا عند الكيلو 30 شمال طريق سفاجا، وتحتوي على تجمعات كبيرة من الذهب في قواطع الفلسيت المتحول، ويقدر حجم الاحتياطي بها بحوالي 70 ألف طن من خام الذهب بمتوسط تركيز يبلغ 14 جراما في الطن.

2- منطقة "البرامية":

تمتد على مساحة 481 كيلومترا مربعا، وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مدينتي مرسى علم وإدفو، وتبعد حوالي 120 كيلومترا غرب مرسى علم، هذه المنطقة تنقسم إلى ثلاثة نطاقات، وتحتوي على مخزون كبير من الذهب بتركيزات متفاوتة، ويحتوى النطاق الأول على حوالي 14.8 مليون طن من خام الذهب بنسبة تركيز 1.07 جرام في الطن، والنطاق الثاني يحتوي على 1.22 مليون طن بنسبة تركيز 2.85 جرام في الطن، والنطاق الثالث يحتوي على 0.5 مليون طن بنسبة تركيز 3.00 جرام في الطن.

3- منطقة "عتود":

تمتد على مساحة 177 كيلومترا مربعا، وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، وتبعد حوالي 50 كيلومترا غرب مرسى علم، وتحتوي على احتياطي مؤكد للذهب بحجم حوالي 8595 طنا بتركيز يبلغ 12.68 جرام في الطن.

4- منطقة "أم عود وحنجلية":

تمتد على مساحة 511 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 40 كيلومتر جنوب غرب مرسى علم عند الكيلو 55 ، وتحتوي المنطقة على أربع تواجدات لخام الذهب، ويبلغ حجم الاحتياطي حوالي 15600 طن بتركيز يصل إلى 22.7 جرام في الطن.

5- منطقة "حماطة":

تمتد على مساحة 1220 كيلومتر مربع، وتقع على ساحل البحر الأحمر جنوب صحراء الشرقية، وتحتوي على ستة تواجدات لخام الذهب بتركيزات تتراوح بين 3 و9 جرامات في الطن.

وتهدف هذه المزايدة إلى جذب شركات التعدين العالمية للاستثمار في استغلال هذه الموارد المعدنية الثمينة، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتطوير قطاع التعدين في مصر.