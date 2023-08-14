خفاجى لـ"الشاهد": أحد متهمى قضية حبارة هدد القاضى وقال له: "هدبحك"

وثق المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، شهادته على عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، من واقع مناظرته للقضايا.

وأكد “خفاجي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن أعضاء الجماعة الإرهابية كانوا يمارسون الشغب داخل قاعات المحاكم، وهذا هو سبب تنحي 4 قضاه قبله عن النظر في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وواصل: "المتهم الجنائي مكنش يقدر يرفع عينه في القاضي، ولكن نوعية متهمي الإرهاب غير ذلك، عندنا مثلا متهم في قضية حبارة قال للقاضي هدبحك وشاوله كدة بايده".