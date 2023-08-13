إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح جراء حادث سير بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي على الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد رأفت شعبان" 23 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد فؤاد أحمد" 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "قرني عبد الرحيم عبد الرحيم" ٣٥ عاما، مصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "إبراهيم سعيد عبد الحميد" ٢٠ عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسام أحمد عبد القوي" ٤٨ عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

كما تبين إصابة كلا من: "عواد محمد رياض" 26 عاما، ومصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالجسم، "خالد رأفت شعبان" 25 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والجسم، و"خليل كمال سيد" 25 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمين بمركز أطفيح، "علاء حلمي عيسي" 37 عاما، مصاب بكسر بالحوض والفخد الأيسر، و"محمود عادل عيسي" 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان بمحافظة المنوفية، وجاري تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.