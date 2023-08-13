الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خفاجى" لـ"الشاهد" هذا ماطلبته عندما توليت النظر في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى والدكتور محمد الباز

قال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، البداية كان باتصال النائب العام، الشهيد هشام بركات، عندما طلب مني النظر في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، النائب هشام بركات قالي قبلك في 4 دوائر تنحوا عن النظر في القضية والسبب انهم بيدخلوا في الجلسة والمتهمين بيعملوا شغب، إحنا عايزين نتمكن في تلاوة أمر الإحالة".

وتابع: "كنت أرى أن نقل المتهمين من مكان محبسهم لمكان نظر القضايا سواء لمحكمة التجمع الخامس، لا يجوز، لأن المتهمين بيتم نقلهم من محبسهم إلى المحكمة بحراسة وتأمين وضياع أرواح، حيث يتم الهجوم عليهم ويتم تهريب المتهمين، فطلبت عمل قاعة في مكان محبسهم بحيث يطلع من محبسه عليا".

وواصل: "قلتله مش عايز غير هنجر يطلع المتهم من محبسه للقاعة عندي، وكان عندي قاعة واحدة في معهد أمناء الشرطة، ولغاية ما تم تجهيز القاعة كنت بنظر القضايا في الكيلو 10 ونص".

الشاهد معتز خفاجي أحداث مكتب الإرشاد الإخوان قضايا الارهاب

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