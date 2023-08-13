خبير لقاحات: لا داعي للهلع أو الخوف من انتشار أوبئة جديدة

قال الدكتور علي فطوم، خبير اللقاحات والأدوية والميكروبات، والأستاذ في جامعة ميشغن، إن العالم شهد حدوث أوبئة محصورة في جغرافية معينة في الماضي، ولكن الآن الوضع اختلف تمامًا، فمن الممكن أن يبدأ الفيروس من الصين وينتقل إلى الغرب وإلى باقي دول العالم.

وأضاف "فطوم"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، و المذاع على فضائية “ten”، أن فيروس كورونا خلال بعض أسابيع انتقل إلى معظم أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لا داعي للهلع أو الخوف، من انتشار أوبئة جديدة خلال الفترة الحالية، فهناك أمراض مختلفة، فالطاعون ما زال متواجد في بعض النقاط في العالم، ومن الممكن علاجه من خلال المضادات الحيوية.

العالم بدأ تطوير اللقاحات بكافة مع ظهور كورونا

وتابع أن العالم بدأ تطوير اللقاحات بكافة مع ظهور كورونا، وخلال 12 شهرًا أصبح لدينا لقاح سليم، بنسبة نجاح 100% ولفت إلى أن هناك امكانية لظهور وباء جديد، والمشكلة الرئيسية في هذه الأوبئة بأنها قليلة الآن، وبالتالي شركات الأدوية الكبيرة لا تنظر إلى هذه الأوبئة على أنها فرصة اقتصادية كبيرة، وبالتالي لا تريد إنفاق المزيد من الأموال على الابحاث لوقف تطور هذه الفيروسات.