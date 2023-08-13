الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. زد يضم الكونغولي أرناوفي مومبولي لمدة 5 سنوات

لاعب زد الجديد
لاعب زد الجديد

أعلن نادي زد تدعيم صفوفها بصفقة جديدة استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

ضم نادي زد أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادمًا من راسينج كلوب بعقد 5 سنوات ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة 5 سنوات.

إف سى زد الكونغولي أرناوفي مومبولي الدورى المصرى

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