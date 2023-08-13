الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمسية لمطربي مركز تنمية المواهب بمهرجان الأوبرا الصيفي (صور)

مركز تنمية المواهب
مركز تنمية المواهب

نجح الدارسون بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور في الاستحواذ على إعجاب جمهور المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة. 

فعلى مسرح أوبرا دمنهور وبقيادة ومصاحبة على آلة البيانو للدكتور محمد حسني استمتع الحضور بباقة من أعمال الطرب التي شكلت جانبًا من تاريخ الموسيقى العربية إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة التي تحمل قيمة فنية جادة، وبأداء مميز وأصوات واعدة تغني كل من حبيبة، نانسي، أمنية، آيه بـ موشحات عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك، تملي في قلبي يا حبيبي، انت عمري، قديش كان في ناس، أنا المصري، الحلوة دي، من ورا ستارة الليالي، فيها حاجة حلوة وغيرها. 

وكان الحفل قد بدأ بفقرة فنية لفصل الإيقاع الشرقي تدريب الفنان سعيد الأرتيست تضمن مجموعة من الألحان والإيقاعات المبتكرة.

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مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر تنمية المواهب

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