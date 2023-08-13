الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد شاكر: مصر تدخل عصر توطين صناعة عربات المترو والسكك الحديدية

صناعة عربات المترو
صناعة عربات المترو والسكك الحديدية

قال اللواء أحمد شاكر، رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية “سيماف”، إن الدولة المصرية بدأت دخول عصر توطين صناعات عربات مترو الأنفاق من خلال مصنع سيماف.

 أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”،مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتم تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن العقد المبرم مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية عبارة عن 80 عربة مترو ويمثلون 10 قطارات. 

وتابع، أن تصنيع 10 قطارات في مصر يسهم في توطين صناعة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن المصنع لديه التكنولوجيا الحديثة في مصنع سيماف، وأنه يجري في المصنع تطوير التصميمات والمعدات وتأسيس البنية التحتية للمنشأ الصناعي حتى يستوعب الطاقة الإنتاجية. 

مصنع سيماف يقوم بتصنيع جميع أنواع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها

وأوضح أن مصنع سيماف يقوم بتصنيع جميع أنواع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها، والمصنع يعمل على تصنيع قطار نقل الغلال من الموانئ إلى الصوامع، مؤكدًا أن نقل البضائع بالقطارات، له أهمية كبرى تتمثل في توفير الوقت والمال كما أنه يحقق السرعة في النقل، موضحًا أنه يتم العمل أيضًا على تصنيع عربات نقل البضائع ومترو الأنفاق.

أحمد شاكر توطين عربات مترو الأنفاق صناعات مصنع سيماف التكنولوجيا الحديثه الطاقة الإنتاجية

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