تشغيل مواقف سيارات الأجرة في قرى حياة كريمة بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لافتة الى أنه تم إنشاء 11 موقفًا بقرى "كفر الوسطاني، تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة ،الزهراء، أم الرزق والعباسية وكفر المرابعين الشرقية" .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات و دورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة، لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية.

أشارت محافظ دمياط إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ المشروعات المستهدفة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد خلال الشهر الجارى حيث تم إنشاء 8 أسواق بإجمالى 223 باكية .

وأكدت محافظ دمياط أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة الرئاسية لتحقيق طفرة بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز كفر سعد والارتقاء بالشكل الحضاري لها.

وقامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بقيادة د.السيد عبد الجواد وكيل صحة دمياط بالمرور علي مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرًا، للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

شدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب و الفرق الطبية في اماكن عملها ورصد الملاحظات وتذليل أى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.