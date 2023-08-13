الباز يعرض فيديوهات تهديدات الإخوان لمتظاهري 30 يونيو بالقتل: كنتوا بتلعبوا بابجي؟

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامج "آخر النهار"، مجموعة فيديوهات توثق، تهديدات قيادات الإخوان الإرهابية، والموالين لها، بسفك دماء كل من يشارك في تظاهرات 30 يونيو، التي دعت إليها حركة "تمرد"، واستجاب لهم ملايين من الشعب المصري.

وفي الفيديو الأول يقول عاصم عبدالماجد الداعية الموالي للإخوان، على شاشة التلفزيون: "من يظن أنه ينقلب على الشرعية والتجربة الإسلامية وأهم، لو حاولتوا تغيير الحكم، سنعلن ثورة إسلامية نطهر البلاد منكم"، ومن على المنصة في اعتصام رابعة قال "سيكون لدينا استراتيجية هجومية".

وفي فيديو آخر يقول الداعية محمد عطية "بنقول للعلمانيين والليبراليين لو سقطت شرعية مرسي، سيكون هناك دماء وسيارات مفخخة"، وقال ثالث من داخل اعتصام رابعة "صنعت طالبان جديدة يا سيسي، وتنظيم قاعدة، هذه الجموع هتتفرق جماعات استشهادية، هيدمروا مصر، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة، الجموع دي هتفجر مصر"، وقال محمد الصغير "يوجد مئات الآلاف في المحافظات منتظرين ساعة الصفر"، أما طارق الزمر قال "توعدونا بـ30 يونيو، نعدهم أنهم سيسحقون في هذا اليوم"، وقال فوزي سعيد "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".

صفوت حجازي: اللي يموت في 30 يونيو لا يلوم إلا نفسه

وعرض الباز، مقطع فيديو للداعية السلفي الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية محمد عبدالمقصود، وهو يدعي على الشعب المصري في مؤتمر نصرة سوريا الذي دعا إليه محمد مرسي قبل ثورة 30 يونيو 2013، وصف فيه المشاركين في 30 يونيو بالكفار والمنافقين، وفيديو آخر لصفوت حجازي يقول "اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشه بالدم، واللي ينزل يوم 30 يونيو يتحمل المسئولية كاملة، ولو فيه دم وناس ماتت لا يلومون إلا أنفسهم".

وعلق الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، على تلك التهديدات، قائلًا: "اعتبروا أنفسهم مسلمين وباقي الشعب كافر، تلك كانت أجواء اعتصام رابعة وما قبل 30 يونيو، وزعموا بعد ذلك أن الاعتصام ليس مسلحًا، بعد أن قالوا سنسحق وسنقتل ونرشهم بالدم، ومئات الآلاف ينتظرون ساعة الصفر، فلو الاعتصام مش مسلح، كنتوا بتلعبوا بابجي؟ ما الدليل الذي تريده أنه اعتصام مسلح أكثر من ذلك؟".