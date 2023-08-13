الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح في حادث سير بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب، مساء الأحد، 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث  انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" القاهرة/ إسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز النوبارية بالبحيرة ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة.

جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محمود عبد التواب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبين انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 75 اتجاه مافظة  القاهرة، إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضرا بالواقعة و جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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