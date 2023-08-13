تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. جوندوجان أساسيًا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز معقل الفريق الأخير.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD، ويعلق عليها اليمني حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الوافدين الجديدين إلكاي جوندوجان وأوريول روميو، فيما يتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

تشكيل برشلونة الرسمي

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

يُذكر أن برشلونة تُوج ببطولة الدوري الإسباني الموسم المنقضي، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.