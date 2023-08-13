لا يفوتك هذا المساء| المحافظات تتغنى بـ«كابيتانو مصر».. وغضب صلاح

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بيت العرب.. محللون من مصر وفلسطين والأردن يتحدثون عن «القمة الثلاثية» فى العلمين الجديدة

شدد خبراء وسياسيون من مصر والأردن وفلسطين على أهمية قمة العلمين الجديدة، التى تجمع بين قادة الدول الثلاث، وما تمثله من دعم للقضية الفلسطينية، واستكمال لجهود توحيد الصف الفلسطينى، ودعم شرعية السلطة الفلسطينية فى مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى.

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https://www.dostor.org/4474926

صلاح يغادر مباراة تشيلسى غاضبًا ويرفض تحية كلوب

غادر محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، التي تجمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج موسم 2023-2024، بعد أن تم استبداله بزميله هارفي إيليوت.

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https://www.dostor.org/4474968

المحافظات تتغنى بنجاح «كابيتانو مصر»: أفضل تجربة لاكتشاف المواهب

تواصل ملاعب مركز شباب الجزيرة فى القاهرة استقبال اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ورغم أنه كان من المقرر انتهاء هذه الاختبارات، اليوم الإثنين ١٤ أغسطس، أعلنت إدارة المشروع عن أن الاختبارات مستمرة على مدار الأيام المقبلة، من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة.

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https://www.dostor.org/4474935

"الخضروات والفاكهة" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، هو ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متوقع وارتفاعات الحرارة غير المسبوقة، أثرت سلبيًا على المحاصيل.

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https://www.dostor.org/4474936

أحرقهم بزجاجات مولوتوف.. حبس المتهم فى "مذبحة الميراث" بعين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس سائق أقدم على إلقاء زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس، ما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن أن سبب الحادث خلاف على شقة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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شباب الفراعنة يخسر أمام كرواتيا ويفقد برونزية العالم في كرة اليد

خسر منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة أمام منتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 39-36 في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا .

قدم منتخب مصر أداء قوي وممتع خلال مشواره بالبطولة وظل منافسا بقوة مع المنتخبات الكبيرة على المراكز الأولى ولكن شباب الفراعنة لم يتمكنوا من الفوز الليلة أمام منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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جزيرة ماوي تتصدر الترند.. واحدة من أعنف الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

أثارت حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، مؤخرًا، جدلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، باعتبارها أحد أهم المُدن السياحية الأمريكية والتي تحوّلت إلى رمادًا، اعتبرها الأمريكان بأنَّها أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التغير المناخي.

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