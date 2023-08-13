المحافظات تتغنى بنجاح «كابيتانو مصر»: أفضل تجربة لاكتشاف المواهب

تواصل ملاعب مركز شباب الجزيرة فى القاهرة استقبال اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ورغم أنه كان من المقرر انتهاء هذه الاختبارات، اليوم الإثنين ١٤ أغسطس، أعلنت إدارة المشروع عن أن الاختبارات مستمرة على مدار الأيام المقبلة، من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة. وأوضحت أن ذلك يأتى بسبب الإقبال غير المسبوق، وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكترونى من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصًا على سلامة الجميع، ولمنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية.

القاهرة:مد الاختبارات الأخيرة من 14 إلى 23 أغسطس

قررت الإدارة القائمة على مشروع «كابيتانو مصر» مد المرحلة الأخيرة فى الاختبارات إلى ٢٣ أغسطس الجارى، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها اليوم الإثنين.

وحددت الإدارة القائمة على مشروع «كابيتانو مصر» غدًا الثلاثاء ١٥ أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس ٢٠٠٩، وبعد غدٍ الأربعاء ١٦ أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل ومايو ويونيو ٢٠٠٩، والخميس ١٧ أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٠٩، والسبت ١٩ أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٠٩، وذلك فى مركز شباب الجزيرة.

وخصصت إدارة «كابيتانو مصر» الأحد ٢٠ أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير وفبراير ومارس ٢٠٠٩، والإثنين ٢١ أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل ومايو ويونيو ٢٠٠٩، والثلاثاء ٢٢ أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٠٩، والأربعاء ٢٣ أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٠٩، وذلك فى مركز شباب التجمع الأول.

وشددت الإدارة على عدم السماح بدخول ملعب الاختبارات سوى لمواليد ٢٠٠٩، مع السماح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته.

وتعتبر القاهرة المرحلة الأخيرة فى الاختبارات التى طافت جميع محافظات الجمهورية على مدار شهر كامل، من أسوان فى الجنوب إلى الإسكندرية فى الشمال، للتنقيب عن المواهب، التى تحتاج لمد يد العون لها، حتى تسطع فى سماء التألق والنجومية.

الإسكندرية:الاختيار بإشراف نخبة من كبار اللاعبين

شددت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، على أهمية مشروع «كابيتانو مصر»، باعتباره من أكبر مشروعات اكتشاف المواهب، فضلًا عن تميزه بالمصداقية والنظام.

وقالت وكيل «الشباب والرياضة» بالإسكندرية: «المشروع يهدف لدعم الشباب الموهوب فى كرة القدم، ومنحه فرصة حقيقية لإظهار هذه الموهبة، وصقلها وتنميتها من خلال ما تقدمه وتوفره الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذه المواهب، ومساعدتها على التألق والنجومية».

وأضافت أن مشروع «كابيتانو مصر» يعتبر أحد المشروعات القومية فى المجال الرياضى، ويحظى بدعم من القيادة السياسية، ويتم تنفيذه بإشراف من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف مواهب رياضية تكون قادرة على حمل لواء الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية فى كل المراحل السنية، وتقديم نماذج كروية ناجحة على الصعيدين المحلى والعالمى.

ورأت أن من أهم سمات المشروع، إجراء جميع الاختبارات بشفافية تامة، تحت إشراف نخبة من كبار اللاعبين الدوليين السابقين، ولجنة علمية من وزارة الشباب والرياضة.

دمياط:يُصقل إمكانات المشاركين بأسس علمية

أرجع وليد الشاذلى، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى دمياط، تميز مشروع «كابيتانو مصر» إلى ذهابه للمواهب فى أماكن وجودها، من خلال جولاته فى مختلف محافظات الجمهورية، وتقديمه كل سبل الدعم والمساندة لهذه المواهب، لصقل وتطوير موهبتها على أسس علمية صحيحة، عن طريق كوكبة من الخبراء.

المنيا:مشروع يتميز بالعدالة دون أى «واسطة»

وصف مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة المنيا، «كابيتانو مصر» بأنه من المشروعات الرياضية المتميزة، التى تتميز بالعدالة التامة، فى ظل عدم التدخل أو وجود محسوبية أو وسطة للاختيار بين المتقدمين.

وكشف «عكاشة» عن مشاركة ٣١٣٠ ناشئًا فى اختبارات «كابيتانو مصر» بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن هؤلاء الناشئين شهدوا لأول مرة عدالة ومدربين على أعلى مستوى من الخبرة والناحية الفنية، بقيادة الدكتور محمود سعد.

وتمنى استمرار المشروع وإطلاق مراحل جديدة منه خلال السنوات المقبلة، فى ظل أن العزب والنجوع والقرى فى صعيد مصر وغيره من مناطق الجمهورية زاخرة بأعداد كبيرة من المواهب الرياضية فى كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم.

وأضاف: «أتمنى من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاستمرار على هذا النهج فى اكتشاف المواهب المدفونة داخل القرى، والتى تواجه صعوبة كبيرة فى تحقيق أحلامها وطموحاتها الكبيرة».

وتابع: «مشروع (كابيتانو مصر) فتح باب الأمل أمام مثل هذه المواهب، لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم فى الوصول إلى عالم الأضواء والشهرة»، لافتًا إلى أن أبناء المنيا الذين شاركوا فى الاختبارات على ملاعب نادى المنيا الرياضى فى مدينة المنيا الجديدة، كانوا فى حالة من السعادة غير المسبوقة، وأشادوا بكل ما شهدته هذه الاختبارات.

بورسعيد: فرصة لاكتشاف «1000 محمد صلاح»

أثنى عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى بورسعيد، على مشروع «كابيتانو مصر»، معتبرًا أنه نواة وفرصة لاكتشاف «١٠٠٠ محمد صلاح جديد»، يكونون قادرين على الدفاع عن ألوان المنتخب الوطنى لكرة القدم فى كل المحافل الدولية. وقال «حافظ» إن مصر بها الآلاف من المواهب التى تحتاج لتقديم يد العون لها، واكتشافها والعمل على ما تتمتع به من موهبة، وهو ما يتم حاليًا بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الغربية:ينعكس بالإيجاب على مستقبل الكرة المصرية

وصف يسرى الديب، وكيل مديرية الشباب والرياضة فى الغربية، مشروع «كابيتانو مصر» بأنه فرصة عظيمة لكل موهوب، خاصة مع تميزه بالمصداقية والشفافية. وقال «الديب» إن «كابيتانو مصر» فرصة كبيرة لجميع المواهب، يمكن من خلالها التعبير عما يملكونه من إمكانات كروية، وهو ما ينعكس فى النهاية على مستقبل كرة القدم فى مصر بالإيجاب.

المنوفية:دعم «المتحدة للخدمات الإعلامية» وراء النجاح

أرجع محمد سلامة، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة المنوفية، النجاح الكبير لمشروع «كابيتانو مصر» إلى المصداقية فى عملية اختيار المواهب من بين المتقدمين للاختبارات، والدعم اللامحدود من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقال «سلامة» إن هذه المصداقية وكذلك الدعم المقدم من «المتحدة» أسهما فى تحقيق هذا النجاح الكبير الذى شهده الموسم الأول من «كابيتانو مصر». وكشف وكيل «الشباب والرياضة» فى المنوفية عن مشاركة ٢٠٠٠ من أبناء المحافظة فى اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، مشيرًا إلى أن المشاركة كانت مجانية بالكامل.

سوهاج:تجربة ثرية بمشاركة 3 آلاف ناشئ

قال الدكتور محمد فريد شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة فى سوهاج، إن اختبارات «كابيتانو مصر» فى المحافظة، التى أقيمت على ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج يومى ١٢ و١٣ يوليو الماضى، كانت ثرية ومميزة بحضور سمير كمونة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وأضاف شوقى «اختبارات (كابيتانو مصر) لاختيار المواهب الكروية فى سوهاج حدث عظيم، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تسعى لاكتشاف المواهب الكروية فى مختلف أنحاء الجمهورية» . وكشف عن أن عدد المتقدمين للاختبارات فى سوهاج تجاوز ٣٠٠٠ ناشئ خلال يومين فقط، مشددًا على أن وزارة الشباب لا تألو جهدًا فى تنظيم أى فعالية رياضية أو شبابية، وهو ما ظهر فى تجربة «كابيتانو مصر»، التى يمكن وصفها بأنها «أفضل تجارب الاختبارات الرياضية وانتقاء المواهب فى تاريخ مصر».

مطروح:نواة لتكوين قاعدة كبيرة من الموهوبين

توقع الدكتور وليد الرفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى مطروح، أن يكون مشروع «كابيتانو مصر» نواة لتكوين قاعدة كبيرة من الموهوبين فى كرة القدم، يكونون قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية فى كل المراحل السنية. وأشاد «الرفاعى» بالدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى المشروع، وما يتضمنه من رعاية المواهب وصقلها وتقديم كل أوجه الدعم لها، حتى تتمكن من الحصول على الفرصة اللازمة للتألق، والانضمام لكبرى الأندية فى مصر أو أوروبا، وبالتالى خلق جيل كروى مميز.

أسوان:حل أزمة تكلفة السفر خارج المحافظة

وصف ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى أسوان، مشروع «كابيتانو مصر» بأنه من أفضل الأنشطة الرياضية الهادفة، فى ظل مساهمته الكبيرة فى اكتشاف المواهب الناشئة فى كرة القدم. وقال «سليم»: «المميز هذا العام فى برنامج (كابيتانو مصر) هو وجوده فى أسوان؛ لإتاحة الفرصة أمام أعداد كبيرة من الناشئين أبناء المحافظة للمشاركة فيه وإبراز مواهبهم الكروية».

وأضاف أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الموهوبين كان لا يستطيع السفر إلى المحافظات المجاورة، نظرًا للتكلفة المالية، قبل أن يأتى مشروع «كابيتانو مصر» ويحل لهم تلك المشكلة.

وواصل: «على الرغم من أن الفعاليات تم تنظيمها لأول مرة على أرض أسوان، كان هناك توافد كبير جدًا من الناشئين مواليد ٢٠٠٩ للخضوع لاختبارات الموسم الثانى، حتى تخطت أعدادهم ٥٠٠٠ لاعب».

ورأى أن من أهم مميزات مشروع «كابيتانو مصر» أن التقديم له يتم بشكل إلكترونى، عبر الرابط الذى أتاحته وزارة الشباب والرياضة، وهو أمر يتيح حيادية وشفافية شديدة، ويسمح باختبار أكبر عدد من الناشئين ليتمكنوا من استعراض مواهبهم الكروية. وأتم بقوله: «حتى فى حال وجود شباب لم يحالفهم الحظ فى الاختبارات، سيكون المشروع محطة مشجعة لهم للتدرب بشكل أكبر، ومعرفة النقاط السلبية للعمل عليها وتحويلها إلى إيجابية».

البحيرة:طريق لاحتراف الساحرة المستديرة

رأى الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى البحيرة، أن مشروع «كابيتانو مصر» فرصة حقيقية للنشء الصغير للكشف عن مواهبهم فى كرة القدم وتطويرها، وتحسين مستواهم وصقل ما يتمتعون به من موهبة، من خلال البرامج التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمن وقع عليهم الاختيار.

وأشاد «خضر» بحرص مسئولى «كابيتانو مصر» على اتباع الشفافية الكاملة فى انتقاء المواهب، ما جعل الجميع يثقون فى المشروع ويلتفون حوله، ويكونون شغوفين بالمشاركة فى اختباراته بالموسم الثانى. وأشاد بتوفير البرنامج المعدات اللازمة للتدريب وتنظيم المباريات، مختتمًا بقوله: «المشروع فرصة حقيقية للموهوبين لتحقيق أحلامهم فى أن يصبحوا لاعبى كرة قدم محترفين».