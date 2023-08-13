الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخضروات والفاكهة" تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

الطماطم
الطماطم

أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، هو ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متوقع وارتفاعات الحرارة غير المسبوقة، أثرت سلبيًا على المحاصيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة أثرت سلبيًا على محصول الطماطم، وكذلك العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد في وقت مبكر أضرت بمحصول المانجو في الإسماعيلية، ولكن إنتاج أسوان عوض النقص.

 

متى تنخفض سعر الطماطم؟ 

وأوضح أنه متوقع ينخفض سعر الطماطم في سبتمبر، مع حصاد العروة الجديدة، ومتوقع أن تكون درجات الحرارة غير  مرتفعة. 

وأكد أنه لا توجد ندرة في المحاصيل، ولكن هناك تحركات سعرية تتبع لعوامل العرض والطلب، ومصر ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضار والفاكهة، ونصدرها لـ150 دولة.

وأرجع سبب ارتفاع سعر البصل، إلى انخفاض المساحات المنزرعة بسبب تدني الأسعار في الأعوام الماضية، مردفا: "طالبنا كثيرًا بقاعدة بيانات، لأن المنتج الذي يقل سعره  يعزف المزارعون عن زراعته".

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