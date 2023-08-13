جزيرة ماوي تتصدر الترند.. واحدة من أعنف الحرائق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

أثارت حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، مؤخرًا، جدلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، باعتبارها أحد أهم المُدن السياحية الأمريكية والتي تحوّلت إلى رمادًا، اعتبرها الأمريكان بأنَّها أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التغير المناخي.

وتصدّرت جزيرة هاواي الأمريكية محركات البحث المُختلفة، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنَّ ما لا يقل عن 36 شخصا لاقوا حتفهم جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي في هاواي، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

هذا الحريق الضخم، أثار قلق كبير بين دول العالم، تخوّفًا من التغيرات المناخية التي أصبحت تُهدد المُدن السياحية خاصة التي ينتشر بها الغابات والأشجار حول العالم.

وأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من الجزيرة حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي وبها العديد من الفنادق الكبيرة.

ووفقًا لـ سكاي نيوز عربية، قال مسؤولون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن أفرادا من فرق الإطفاء في ماوي يبذلون جهودا مضنية في إخماد ثلاثة حرائق في أجزاء مختلفة من الجزيرة.

من جهة أخرى، أفادت بعض التقارير الأمريكية نقلاً عن حديث قائد القوات العسكرية في الأرخبيل الأميركي، الميجر-جنرال كينيث هارا، أنَّ السلطات الأمريكية لم تتمكّن من تحديد سبب اندلاع الحرائق، مؤكدةً أنَّه فُتح تحقيق لجلاء سبب اندلاع الحرائق وطريقة تعامل الإدارات المعنية مع هذه الكارثة.

يُذكر أن ثاني أكبر جزر هاواي بمساحةٍ تبلغ 1,883 كم2 والجزيرة رقم 17 حسب المساحة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تعد ماوي جزءاً من ولاية هاواي، وهي أكبر الجزر الأربع التابعة لمقاطعة ماوي.