شباب الفراعنة يخسر أمام كرواتيا ويفقد برونزية العالم في كرة اليد

خسر منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة أمام منتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 39-36 في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا .

قدم منتخب مصر أداء قوي وممتع خلال مشواره بالبطولة وظل منافسا بقوة مع المنتخبات الكبيرة على المراكز الأولى ولكن شباب الفراعنة لم يتمكنوا من الفوز الليلة أمام منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور.

بهذه الخسارة حصل منتخبنا على المركز الرابع على مستوى العالم وفقد فرصة التتويج بميدالية في بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 39-35 في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في كرواتيا، ليتوقف الحلم بتكرار الإنجاز وحصد اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي.

وجاء ترتيب المنتخبات المشاركة بالبطولة حتى الان حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث، وجاء منتخب مصر في المركز الرابع، وحل منتخب ألمانيا في المركز الخامس والبرتغال مركز سادس والنرويج مركز سابع وجزر الفارو مركز ثامن.