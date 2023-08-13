الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أولادى عاوزني أوزع فلوسي عليهم؟.. وأمين الفتوى: هذا ليس ورثا (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر


أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "فاطمة" مفاده، إنها أرملة منذ 30 عاما، ورثت عن والدها أموالا وانفقتها على أولادها فى زواجهم وتعليمهم، واليوم يطالبونها بأخذ كل الأموال التى معها بحجة أنه ورثهم، فما الحل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذه الأموال ليست ميراث، وصاحب المال على قيد الحياة وهو ملكها، ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت، لا يسمى المال ميراث إلا بعد وفاة صاحبه".
واستكمل: "ليس مفروضا عليها أن تعطيهم شيئا من هذا المال، ما داموا يطلبوه بهذه الصورة، إلا إذا أرادت هى التبرع لهم، كيفما شاءت".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد  2054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=ZCaXUJnoUbU

 

الدكتور على فخر الإفتاء المصرية دار الافتاء أمين الفتوى

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