مصارع يفضح الجزيرة بقصها فيديو له وتسييسه ضد مصر

كشف المصارع مصطفى روك تفاصيل تحريف قناة “الجزيرة” لفيديو قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، لتحفيز الشباب وتحويله لفيديو سياسي.

وقال روك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه يقدم محتوى تحفيزي للشباب ونصائح لهم وفي الفيديو وجه رسالة فردية لزوج ووصفه بالبطل؛ لأنه قادر على البقاء والصمود وقادرًا على سد احتياجات منزله وسط هذا الغلاء ولم يمد يده.

قص القناة لمحتوى الفيديو

وتابع "فوجئت أن قناة الجزيرة أخذت الفيديو وقامت بقص المحتوى وتركت كل النصائح وأخذت الجزء الخاص، فقط، بغلاء الأسعار وذلك من باب تزييف الحقائق فأنا لا أتحدث في السياسية وليس لي علاقة بها كل ما أقدمه هو نصائح للناس والجميع يأخذها بصدر رحب ويشكروني عليها".

أشار إلى أن فيديوهاته على فيسبوك تأخذ رسائل شكر كثيرة من الناس لأن كلمات الفيديو كانت بمثابة رسالة طمأنة لهم والناس كانت سعيدة بها.