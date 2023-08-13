الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالأسماء.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني في يوم 24 أغسطس الجاري وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

وتضم النسخة الثانية من مهرجان الدراما لجنة تحكيم خاصة لتقييم الأعمال التلفزيوينة التي عرض في شهر رمضان الماضي وخارجه في موسم “الأوف سيزون" والذي يشهد منافسة كبيرة بين العديد من الأعمال التلفزيونية المتميزة.

وتترأس لجنة التحكيم النجم إلهام شاهين وتضم اللجنة كل من:

  • النجم كريم عبد العزيز.
  • الكاتب والسيناريست والقاصص الروائي عبد الرحيم كمال.
  • المخرج جمال عبد الحميد.
  • الناقد الفني طارق الشناوي.

وقررت إدارة مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني أن تضم النسخة الثانية من المهرجان استفتاء للجمهور لاختيار أفضل الأعمال التلفزيونية التي عرض على مدار العام الماضية واختيار أفضل ممثل وممثلة وسيناريو واخراج ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز في يوم 24 أغسطس الجاري.

وقالت النجمة إلهام شاهين خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما أن مهمة لجنة التحكيم تشهد صعوبة كبيرة في اختيار الأفضل وذلك لكثرة الأعمال التلفزيونية التي عرضت على مدار العام الماضي بمشاركة العديد من النجوم وهناك العديد من الأعمال التي تستحق جوائز سواء اللي عرضت في رمضان او خلال موسم “الأوف سيزون” متمنية أن تكون هناك مناصفة في الجوائز لأكثر من عمل.

وحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما الذي انتهى مساء اليوم، وأقيم بمدينة العلمين الجديدة كلاً من الفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم بجانب مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

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النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ب مهرجان القاهرة للدراما يحيي الفخرانى مدينة العلمين الجديدة كريم عبد العزيز عبد الرحيم كمال المخرج جمال عبد الحميد الناقد الفني طارق الشناوي

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