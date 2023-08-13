دلائل متزايدة.. هل تنجح اوكرانيا في اختراق الدفاعات الروسية؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على الصراع الروسي الاوكراني، مشيرة الى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا والتحديات الروسية في كوبيانسك وليمان وباخموت الى أن الحرب قد تتجه نحو نتيجة حاسمة، ما يشير الى تخفيف حدة الهجوم الروسي.

وأضافت لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان اتجاه حرب أوكرانيا قد تغير، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن عدم قدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية على طول الخط الجنوبي، وتشير التحديات في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت إلى أن الحرب بأكملها يمكن أن توصل إلى نتيجة حاسمة.

ولهذا السبب، تطلب إدارة بايدن من الكونجرس 20 مليار دولار لأوكرانيا، حيث يبدو أن الفكرة هي توفير الدعم النفسي لكل من الرئيس فولوديمير زيلينسكي والجيش الأوكراني.

ولكن هذه المرة، لا يجوز للكونجرس الموافقة على طلب المال الغريب هذا، وليس من الواضح سبب الحاجة إلى 20 مليار دولار أمريكي ، وبدأت المشاعر في الولايات المتحدة وأوروبا في التحول نحو إيجاد حل لهذه الحرب المكلفة والصعبة.

وتتراوح المخاوف من استنفاد الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية إلى إطالة أمد الصراع الذي يبدو بشكل متزايد أنه سينتهي به الأمر بشكل سيء في هزيمة أوكرانيا، في حين أن المعارضة أقل بكثير من الأغلبية ، فإن المزيد من الانتكاسات في ساحة المعركة قد تدفع الكونجرس إلى تغيير رأيه بشأن الطلبات المالية التي تفسد البنك.

ومن الصعب العثور على معلومات حول العمليات الروسية ، ولا سيما في اتجاه كوبيانسك، لا يصف الروس عملياتهم بأنها هجومية ، على الرغم من أن التقارير غير المؤكدة تقول إن روسيا حشدت 100 ألف جندي أو أكثر من أجل عملياتهم في هذه المنطقة ، وقد نقلت الكثير من المعدات الثقيلة.

وكان أكثر ما تم الكشف عنه هو قافلة من قاذفات صواريخ متعددة من طراز BM-21 شوهدت متجهة إلى المنطقة، حيث كانت هناك أيضًا تقارير عن وحدات أوكرانية ترفض القتال، وبينما تم قمع المعلومات عن مثل هذه التمردات ، يبدو أنها حدثت في الأيام القليلة الماضية.

ويأمل زيلينسكي في استعادة باخموت ، هدفه الرئيسي قبل أن يخسر المدينة أمام قوات فاغنر. في الوقت الحالي مدينة باخموت ليست مهددة. وبدلاً من ذلك ، حاول الأوكرانيون استعادة المستوطنات في شمال وجنوب المدينة.