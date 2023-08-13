محافظ أسوان يتفقد الجدارية الفنية بكورنيش النيل (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال التى يقوم بها كل من الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكليين، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الشباب" المتنوعة وتشجيعًا للشباب لصقل وتنمية مهاراتهم.

تتمثل الأعمال فى تنفيذ جدارية على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان التجريبية بشارع كورنيش النيل القديم.

تهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية حيث قاما بتنفيذها فى أسبوع من خلال رسم وجوه لـ10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة.

خلال تفقده لمكونات الجدارية برفقة المهندس سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وإبتكارهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس السيسى فى إحتفالية ختام "أسبوع الصعيد" ديسمبر 2021.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الإستمرارية ولتحقيق التأمين الكامل لها مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية، فضلاً عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية، لاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لالتقاط الصور التذكارية بها على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها.

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