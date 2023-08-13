الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 4 أشخاص في هجوم إرهابي على مرقد شاه جراغ جنوب إيران

إيران
إيران

أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص في هجوم على مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن إرهابيين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

ولفتت القناة إلى أن هناك أنباء غير رسمية تفيد بمقتل أحد الإرهابيين فيما تمكن الثاني من الهروب.

من جانبه، صرح محافظ مدينة شيراز بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و5 مصابين.

وأغلقت السلطات الإيرانية أبواب المرقد وأن قوات الأمن تبحث عن الإرهابي الثاني مؤكدة أن المنطقة المحيطة بالمرقد تحت السيطرة.

إيران :نعمل علي تحييد العقوبات غير القانونية المفروضة علينا

وأمس السبت، علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، علي بدء الإفراج عن الأرصدة الإيرانية التي تم تجميدها بشكل غير قانوني من قِبل الجانب الأمريكي.

وجدد عبداللهيان تأكيد بلاده على عدم تركها للمسار الدبلوماسي والمفاوضات، والعمل على تحييد العقوبات غير القانونية المفروضة على بلاده.

جاءت تصريحات عبداللهيان عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت.

وأكد وزير الخارجية الإيراني مساعي بلاده لتحقيق النتيجة النهائية وإحقاق حقوق الشعب الإيراني، بشكل كامل.

ولفت عبداللهيان إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة في انتهاج الدبلوماسية النشطة لضمان المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.

كما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، السبت، أن كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها؛ بموجب صفقة بين واشنطن وطهران.

وقال فرزين في منشور عبر منصة "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، إن إيران لديها أموال تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي مودعة (بعملة وون كوريا الجنوبية) في بنوك جمهورية كوريا على مدى السنوات الماضية، دون دفع فوائد، حسبما نقل موقع "تشاينا دوت أورج".

إيران مرقد شاه جراغ شيراز إرهابيين القوات الأمنية

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