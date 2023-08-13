الشرطة الإسبانية تعلن تفكيك منظمة هربت مهاجرين سوريين عبر ثلاث قارات

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاحد، بالتعاون مع يوروبول والشرطة الألمانية، من تفكيك منظمة إجرامية هربت مهاجرين سوريين من لبنان إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر ثلاث قارات.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها اليوم، أنها تمكنت من تفكيك البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية متخصصة بتهريب المهاجرين السوريين، وأوقفت على إثر ذلك 19 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير الشرعية، ووضع 6 منهم في الحبس الاحتياطي.

وأضافت الشرطة الإسبانية أن طريق الهجرة مر عبر ثلاث قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا، وعن طريق الجو والبحر والبر، ودفع كل مهاجر للمهربين مبلغ 20 ألف يورو، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضحت الشرطة أن الشبكة تعاونت مع منظمات إجرامية في دول أخرى، وكانت تتلقى أموالا من خلال حوالات مكنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجرين كانوا ينطلقون من لبنان حيث يمرون من مطار بيروت إلى مصر مقابل 4000 يورو، ومن هناك، يسافر السوريون برا إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، ومن هناك يصلون إسبانيا ويعبرون بالسيارة إلى مدريد وكوينكا وتوليدو، حيث يظلون مختبئين مقابل 250 يورو في الأسبوع حتى حصولهم على أوراق.

تونس والمغرب تحبطان محاولات هجرة غير شرعية نحو أوروبا

وفي يوليو المنصرم، أعلن حرس الحدود البحري التونسي، إحباط 65 عملية هجرة غير شرعية انطلاقًا من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.

وأوضح الحرس التونسي في بيان انه اوقف 2068 متورطا في هذه العمليات من بينهم حاملين لجنسيات دول جنوب الصحراء الإفريقية، مشيرًا إلى حجز عدد من القوارب والمعدات التابعة للمهاجرين غير الشرعيين.

كما أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات المعنية تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من إحباط حوالى 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، مشيرة إلى إحباط 70 ألفا و781 محاولة فى سنة 2022، و25 ألفا و519 عند نهاية شهر مايو 2023.