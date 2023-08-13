ميركاتو المظاليم.. المحلة يتعاقد مع بيكا و5 صفقات دفعة واحدة لجمهورية شبين

لا يكاد يمر عدة ساعات حتى تعلن أندية دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني عن إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد .

في دوري المحترفين تعاقد غزل المحلة الهابط من الدوري الممتاز مع عبد الله بيكا لاعب السكة الحديد وإبراهيم البهنسي لاعب سمنود، بينما تعاقد القناة مع محمد أنور مدافع الجونة.

وأبرم الجمهورية شبين ستة صفقات بالتعاقد مع مع أحمد توتي لاعب المصرية للاتصالات والعبور والداخلية والترسانة السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس وحرس الحدود السابق وحسن علي بشندي لاعب المصرية للاتصالات وبلدية المحلة والسكة الحديد السابق وكريسبو ومؤمن إبراهيم لاعبى أبو قير للأسمدة ومحمد حمدان لاعب السويس.

وتعاقد طنطا مع علي الفرارجي لاعب منتخب السويس.. وقام النصر للتعدين بالتعاقد مع أحمد الحوت لاعب اتحاد الشرطة وطلائع الأسطول السابق .. وتعاقد بروكسي مع محمود صلاح لاعب أسوان والأوليمبى السابق وعمار شرف الدين لاعب الاتصالات.

وفي دوري القسم الثاني تعاقد كفر الشيخ مع شريف أشرف لاعب بلدية المحلة وإف سي زد و الإنتاج الحربي وطه منصور لاعب مياه البحيرة.. وتعاقد الإنتاج الحربي مع حسام البدري مدافع الجونة .

وقام كهرباء الإسماعيلية بضم حسني عزوز لاعب أبوقير للأسمدة.. وتعاقد جنوب سيناء مع حسام عياد حارس مرمى المريخ البورسعيدي فى صفقة انتقال حر وقام طلائع الأسطول بضم أحمد مجاهد لاعب فاركو.

وتعاقد نادي الصيد بالمحلة مع عبد الرحمن عوف لاعب بلبيس بينما قام دمنهور بضم محمد صبحي ووليد إيفونا لاعبى العبور.