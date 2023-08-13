الرئيس الفلسطيني يصل العلمين للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد ، إلى مدينة العلمين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .

وكان في استقبال الرئيس أبو مازن في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، والسفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح .

من جانبه، أكد السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس عباس مع شقيقيه الرئيس السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ورافق أبومازن خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ, ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح.

الرقب: القمة المصرية الفلسطينية الأردنية تأتى لتنسيق المواقف لمواجهة الاحتلال

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية في العلمين، تأتي لتنسيق المواقف لمواجهة الاحتلال الذي انقلب على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة ستناقش اعتداءات الاحتلال على المقدسات ورغبة المتطرفين اليهود بذبح البقرة الحمراء التي جلبوها من الولايات المتحدة الأمريكية داخل الحوض المقدس وحرقها كمبادرة من اليهود المتطرفين لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم كما تقول خزعبلاتهم، هذا السلوك قد يفجر صراعًا دينيًا في المنطقة، سيتم تنسيق المواقف ليس فقط للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضًا التحرك للضغط على البيت الأبيض لثني الاحتلال عن هذا السلوك العدواني ضد الشعب الفلسطيني، وقد يتم ترتيب لقاء قريب بحضور الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة مصر والأردن وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لإكمال ما تم الاتفاق عليه في لقاء شرم الشيخ.