عضو "صحة النواب" يطالب بتلافي إشكاليات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

طالب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بمراعاة بعض القواعد لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تفاديا لبعض الإشكاليات التي حدثت أثناء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إن أبرز الأمور التي يجب على الوزارة مراعاتها هو إعلان عام يمكن لجميع الأطباء والطاقم الطبي والإداري التقدم له حسب رغبتهم، بحيث يكون الانتداب للعمل في المرحلة الثانية من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات، بحيث يكون استقرار في العاملين، مع انتداب جزئي للعاملين من المرحلة الأولى لدعم ومساعدة زملائهم العاملين في المرحلة الثانية بخبراتهم التى اكتسبوها وذلك لتسهيل إجراءات التطبيق.

وأكد، رضوان، أهمية دعم مراكز طب الأسرة وتقديم مزايا و دعم مالي للطبيب المقيم في برنامج الزمالة خاصة وأنهم يعالجون نسبة ٨٠% من المرضى، كما أنهم ركن أساسي للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن السعودية تعطي طبيب الأسرة ضعف راتب الطبيب الآخر.

ولفت إلى تطور ويسر أداء هيئة الاعتماد والرقابة التى تعمل على التأكد من تطابق مواصفات المستشفيات مع الكود ووظيفته في مكافحة العدوى.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اطلع على التقرير المفصل للموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتى انطلقت فى محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر).

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن إجمالى عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجارى التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على التقرير المفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضى لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.