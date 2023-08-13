عزيز الشافعي: سعيد بالتعاون الثالث مع حسن الشافعي في أغنية "قلبي العيل"

أعرب الشاعر والمحلن الغنائي عزيز الشافعي عن سعادته بالتعاون مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي في أغنية “قلبي العيل” التي قدمها كل من النجم الشعبي عبد الباسط حمودة، والنجم أحمد سعد على طريقة الـ"ديو".

وتعتبر أغنية “قلبي العيل” هي ثالث تعاون يجمع بين عزيز الشافعي وحسن الشافعي، وذلك بعد أن قدما أغنيتي “مش شايفينهم” للمطربة بوسي ودوبل زوكش، وأغنية “اكتر واحدة حبتني” للنجم محمد حماقي.

ونشر عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة تجمعه بالموزع حسن الشافعي وعلق على الصورة قائلًا: “قلبي العيل جديد من كلماتي وألحاني وتوزيع المبدع حسن الشافعي في تالت تعامل للشافعي برو بعد مش شايفينهم لبوسي ودوبل زوكش واكتر واحدة حبتني لحماقي”.

وأضاف: “قلبي العيل غناء النجوم أحمد سعد وعبد الباسط حموده اتبسطت جدًا جدًا بالشغل معاك في البروجكت دة وقد إيه انت تستحق كل النجاح والتميز يا فنان يا عظيم”.

أغنية "قلبي العيل" كلمات وألحان: عزيز الشافعي​ و​موسيقي وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​ كمنجة، ڤيولا، تشيلو: يحيى مهدي​، اكورديون: وائل النجار​، ناي: علي المدبوح​، طبلة: عظيمة، تسجيل كورال: خالد سند.