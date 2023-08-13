الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى يحيى حقي: سعيدة باختيار اسم والدي للدورة الثانية لذاكرة القصة القصيرة

 نهى يحيى حقي، ابنة
 نهى يحيى حقي، ابنة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي

اعتذرت نهى يحيى حقي، ابنة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي، عن حضورها الملتقى الثاني لذاكرة القصة القصيرة تحت عنوان: "يحيى حقي"، والذي نظمته أسرة القصة القصيرة بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

وألقت الكاتبة والروائية الدكتورة صفاء النجار، كلمة نهى يحيى حقي، نيابة عنها، والتي قالت فيها: "أتمنى كل التوفيق للأمسية الثقافية، الملتقي الثاني لذاكرة القصة المصرية، ودورتها باسم يحيى حقي، تقبلوا اعتذاري وآسفي الشديد لعدم إمكانية الحضور لوجودي خارج القاهرة، أقدم عميق الشكر والتقدير لكل الأساتذة الكبار الذين أعدوا الأمسية بما يليق باسم كاتبنا الكبير الأديب يحيى حقي في ذاكرة القصة المصرية، باعتباره واحدًا من رموزها ورائدًا في القصة القصيرة، ومكانته في عالم الأدب والثقافة والفنون الجميلة بكل أطيافها".

وقالت «النجار»، إن الملتقى سيستمر لدعم فن القصة القصيرة في لحظة مفصلية في تاريخ مصر تحتاج لتكاتف جميع القوى الوطنية من أجل إرساء ودعم الثقافة المصرية التي قد تتعرض في هذه اللحظة لبعض محاولات التشويه من قبل قوى داخل مصر أو خارجها، وأن الهم الأساسي لكل مثقف مصري هو الحفاظ على الهوية المصرية.

يحيى حقي ذاكرة القصة القصيرة الدكتور صفاء النجار صفاء النجار نهي يحيي حقي

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