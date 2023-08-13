"لم نرصد حالات خطيرة".. "الصحة": أعراض المتحور "EG 5" بسيطة حتى الآن

قال الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن متحور "إيريس" أو "EG 5" منتشر فى دول أوروبا وأمريكا، ويتميز بسرعة انتشاره مما جعله تحت اهتمام منظمة الصحة العالمية لدراسة خصائصه وانتشاره وحتى الآن ما زال تحت الدراسة.



وأشار لـ"الدستور" إلى أن أعراض المتحور حتى الآن بسيطة إلى متوسطة تتراوح ما بين السعال، الحمى، ضيق التنفس في بعض الحالات، ألم في الجسم والعضلات، الصداع، وأحيانا سيلان أنف والتهاب الحلق، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات خطيرة.



وأعلن عن استعدادات المستشفيات الصدرية للتعامل مع الحالات التي قد يتم اكتشافها بالمتحور الجديد.