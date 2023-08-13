الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"لم نرصد حالات خطيرة".. "الصحة": أعراض المتحور "EG 5" بسيطة حتى الآن

الدكتور وجدى أمين
الدكتور وجدى أمين

قال الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن متحور "إيريس" أو "EG 5" منتشر فى دول أوروبا وأمريكا، ويتميز بسرعة انتشاره مما جعله تحت اهتمام منظمة الصحة العالمية لدراسة خصائصه وانتشاره وحتى الآن ما زال تحت الدراسة.


وأشار لـ"الدستور" إلى أن أعراض المتحور حتى الآن بسيطة إلى متوسطة تتراوح ما بين السعال، الحمى، ضيق التنفس في بعض الحالات، ألم في الجسم والعضلات، الصداع، وأحيانا سيلان أنف والتهاب الحلق، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالات خطيرة.


وأعلن عن استعدادات المستشفيات الصدرية للتعامل مع الحالات التي قد يتم اكتشافها بالمتحور الجديد.

الامراض الصدرية إيريس EG5 المتحور منظمة الصحة العالمية أعراض المتحور

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