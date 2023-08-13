الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض أرقام كريستيانو رونالدو فى البطولة العربية (فيديو)

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أرقام الأسطورة كريستيانو رونالدو في البطولة العربية التي توج بها فريق النصر السعودي على حساب الهلال.

جاءت أرقام كريستيانو رونالدو في البطولة العربية كالتالي:

  • وحصد رونالدو جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
  • سجل في كل المباريات الإقصائية وبدور المجموعات.
  • حصل على جائزة أفضل لاعب في النهائي.
  • أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة في البطولة.

وسجل رونالدو هدفين في نهائي البطولة العربية، أمام النصر رغم التأخر في النتيجة والنقص العددي، ليفوز النصر على نظيره الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

كريستيانو رونالدو البطولة العربية رونالدو النصر والهلال النصر السعودي أرقام رونالدو القاهرة الإخبارية

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