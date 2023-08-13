لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية.. أستراليا تشهد أكبر سباق بغرض التسلية في العالم

شارك أكثر من 70.000 ألف شخص في السباق الأكبر بغرض التسلية في العالم، بمدينة سيدني الأسترالية، بحسب فضائية سكاي نيوز الإخبارية.

ويشارك عشرات الآلاف من العدائين بملابس تنكرية، مما يضيف لمسة ضخمة من المرح والألوان إلى الحدث، على طول مسار 14 كيلومترًا، من متنزه هايد بارك إلى شاطئ بوندي بيتش في سيدني.

وفي عام 1971 انطلقت لأول مرة، يجمع كل عام ملايين الدولارات من التبرعات لصالح العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في أستراليا، وقد بلغ حجم التبرعات هذا العام مبلغ 2.9 مليون دولار.