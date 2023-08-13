الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل ضبط بكمية من الحشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، عاملا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة مركز جهينة.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

 وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته "عدد من قطع الحشيش"، كما تم ضبط سلاح بحوزته وذخائر، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن 3 سنوات مخدر الحشيش ضباط المباحث الحشيش

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