الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمركز ومدينة الفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات، لرؤساء الأحياء داخل المحافظة.

وشملت الحركة: محمود عبدالعزيز محمد رئيس حي زهراء الفيوم بدمو، وحسام محمد عبدالعظيم رئيس الحي المتميز بدمو، ونزيه محمد ربيع رئيس حي شرق الفيوم، وأحمد درغام محمد رئيس حي غرب الفيوم، وأحمد محمد فاروق رئيس حي جنوب الفيوم، وسعاد السيد منصور رئيس حي الجون، وخالد سيد على رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو.

وشملت أيضاً تعيين كلا من: عزت محمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تلات، ومحمود رمضان محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، وأحمد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العدوة، وصابر رمضان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية اللاهون، ورمضان جمعة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان، ومحمد سيد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العزب، وجيهان حمدي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، ومحمد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لقرية كفور النيل، ورحاب جلال محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا، ومحمد أحمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، وعلا يوسف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية دسيا، وأحمد لطفي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية.

كما أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولى المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار، ندب الأستاذ أحمد شاكر عبدالخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب الأستاذ مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ خالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

ننشر حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمركز ومدينة الفيوم المحليات

الأكثر قراءة

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

اتخانق مع نزيل.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل وفاة مسجون فى مركز إصلاح

3 أضعاف احتياطى "السكرى".. "الدستور" تنشر خريطة التنجيم والتمعدنات في أغنى مناطق الذهب بمصر (صور)

روايات مرعبة حول مقتل الطفلة سجدة بيد عمها (صور)

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"DMC" تنشر أماكن ومواعيد اختبارات وشروط "كابيتانو مصر" فى القاهرة (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى