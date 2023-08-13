ننشر حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمركز ومدينة الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات، لرؤساء الأحياء داخل المحافظة.

وشملت الحركة: محمود عبدالعزيز محمد رئيس حي زهراء الفيوم بدمو، وحسام محمد عبدالعظيم رئيس الحي المتميز بدمو، ونزيه محمد ربيع رئيس حي شرق الفيوم، وأحمد درغام محمد رئيس حي غرب الفيوم، وأحمد محمد فاروق رئيس حي جنوب الفيوم، وسعاد السيد منصور رئيس حي الجون، وخالد سيد على رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو.

وشملت أيضاً تعيين كلا من: عزت محمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تلات، ومحمود رمضان محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، وأحمد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العدوة، وصابر رمضان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية اللاهون، ورمضان جمعة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان، ومحمد سيد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العزب، وجيهان حمدي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، ومحمد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لقرية كفور النيل، ورحاب جلال محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا، ومحمد أحمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع، وعلا يوسف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية دسيا، وأحمد لطفي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية.

كما أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولى المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار، ندب الأستاذ أحمد شاكر عبدالخالق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وندب الأستاذ مراد عبدالقادر سعيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ خالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.